Экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос, которая победила в одном из сезонов «Танцев со звездами», поделилась интересными кадрами.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, первый месяц нового года провела в ОАЭ, а затем отправилась на Мальдивы.

В новом посте артистка решила подытожить свой отдых в ОАЭ, и рассказала о местах, которые советует посетить, а также поделилась снимками.

На кадрах Санта Димопулос позировала как сама, также и с маленькой дочкой Софией, которую родила своему мужу, бизнесмену Игорю Кучеренко.

«Красотки», «Лучшая», «Смотрю на фото, и понимаю - как Вам повезло родиться красивой», - отреагировали на снимки в Сети.

Санта Димопулос не оставила последнюю реплику без ответа.

«Спасибо) Но тут дело не в повезло, поверьте) особенно после 30 это уже ежедневный труд)», - написала певица.

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