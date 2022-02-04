Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, первый месяц нового года провела в ОАЭ, а затем отправилась на Мальдивы.
В новом посте артистка решила подытожить свой отдых в ОАЭ, и рассказала о местах, которые советует посетить, а также поделилась снимками.
На кадрах Санта Димопулос позировала как сама, также и с маленькой дочкой Софией, которую родила своему мужу, бизнесмену Игорю Кучеренко.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
Дочь Куравлева не появилась на похоронах, проводили без аплодисментов: "А ведь был любим миллионами"
Снег и дожди накроют Украину, ударит мороз до -10: синоптики предупредили об опасности
Жил в пансионате: как прошли последние дни жизни Куравлева, оставившего миллионное наследство
Жену известного футболиста застрелили на глазах у мужа: без мамы осталось трое детей
«Красотки», «Лучшая», «Смотрю на фото, и понимаю - как Вам повезло родиться красивой», - отреагировали на снимки в Сети.
Санта Димопулос не оставила последнюю реплику без ответа.
«Спасибо) Но тут дело не в повезло, поверьте) особенно после 30 это уже ежедневный труд)», - написала певица.
Напомним, Димопулос в объятиях Леонова из "Танців з зірками" призналась в желании: "Катастрофически не хватает..."
Как сообщала Politeka, экс-партнер Димопулос по "Танцях з зірками" пожаловался на трудности после ДТП: "Закончилась..."
Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Димопулос рассказала, как прожила с семьей в Дубае первый месяц нового года: "Очень зашло…"