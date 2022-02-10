Як передає Politeka.net, Вікторія Смеюха є екс-учасницею групи "НеАнгели". Як відомо, нещодавно у неї був конфлікт з колишньою колегою славою Камінською, вона заявила, що та її принижувала. На цей раз Смеюха опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка співає під акомпанемент свого батька.

"Хочу відкрити завісу таємниці та поділитися рідкісним моментом свого життя, коли я співаю в шкільних стінах нову пісню "Говори що хочеш" під акомпанемент талановитого музиканта, улюбленого татка.

Я виросла в атмосфері творчості та гармонії, напевно тому і вибір професії був вирішений ще до мого народження.

Щастя - це мир і злагода в сім'ї. Підтримка близьких у важкі періоди життя безцінна, і як же приємно розділяти з ними солодкість нових перемог і звершень. Все тільки починається!", — видала Вікторія Смеюха.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Як мило", "Клас", "До сліз", "Красивий дует", "Це можна слухати вічно", "Красуня😍 розумниця, талантище!", "Клас, всі талановиті в сім'ї", "Незрівнянний дует дочки з татом!", "Браво", "Віка, це просто чудово!", "Браво тато! Дочка у вас", "Віка у Вас божественний голос! А я хочу перестати закохуватися..."

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