Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці 32-річного українського музиканта Олексія Завгороднього, який виходить на сцену під псевдонімом Позитив, з'явилася нова цікава світлина.

Так, співак опублікував чорно-біле фото, на якому постав перед камерами у стильному піджаку та з сигаретою у роті. Красива жіноча рука з татуюванням піднесла до сигарети запалений сірник.

"Обережно, вогненебезпечно", - написав Позитив.

На фото колишнього колеги відреагувала дружина Володимира Дантеса, співачка Надя Дорофєєва, із якою Позитив 10 років виступав у складі гурту "Время и стекло".

"🔥", - поставила смайлик Дорофєєва.

Шанувальники здогадалися, що на фото Позитива рука Наді Дорофєєвої завдяки татуюванню та каблучці.

"опа які люди😂", "приймаємо це за спільну фотку з Надею", "Цю руку впізнаю із тисячі 🌝😅🔥❤️", "Надіна рука🤭", "Надіна рука. Татуха і каблучка. Сумую за такими 😭💔", "Опа , Надя😮", "на цій фотці є частинка Нади 😢🙏🏻", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що "Живеш на гроші Наді": чоловік Дорофєєвої Дантес спровокував потік критики на свою адресу.

Нагадаємо, що Позитив розповів, чому не спілкується з батьком вже 16 років: "Сім'я рано для мене закінчилася...".

Також Politeka писала, що Позитив з "Время и Стекло" розповів, чи були зради в його шлюбі з Андрійчук: "З ревнощами все життя".