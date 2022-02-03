Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Позитив, який після розпаду групи "Время и Стекло" продовжив працювати в продюсерському центрі Потапа і виступати в складі групи Mozgi в новому ютуб-інтерв'ю Лізі Дідковській розповів про розлучення батьків і як це переживав.

За словами Позитив, батьки розлучилися, коли йому було 16 років, і саме після відходу батька з сім'ї, він став головним чоловіком в сім'ї. Артист вдячний батькові за те, що після його відходу він швидко подорослішав і став відповідальним за всю сім'ю. "Я ріс у нормальній сім'ї, але ця сім'я рано для мене закінчилася", - зазначив співак.

У той же час, Олексій каже, що по-чоловічому розуміє батька, який розлучився з мамою, і не звинувачує його. Також артист зізнався, що своїм поганим прикладом батько навчив його дуже добре ставиться до жінок.

Позитив

"Мене тато навчив саме цим своїм поганим прикладом, як краще ставиться до жінок. Я настільки добре ставлюся до жінок. Ось якщо він так відноситься, типу, мама у всьому винна, то у мене думка, що найкраще треба любити жінок, треба давати їм максимально все. І я може завжди віддаю більше емоцій. Тому що є ось такий антипод у тата, що типу жінки, вони ось внизу", - розповів Завгородний.

Популярні новини зараз

Ротару розкрила свій діагноз, про який мовчала, Максим Галкін не залишився осторонь: "Дай Бог здоров'я"

Аліна Гросу показала Осадчій розкішні хороми своєї родини: кришталеві люстри і різьблені меблі

Жив у пансіонаті: як пройшли останні дні життя Куравльова, який залишив мільйонний спадок

Трагедія сталася з людьми на залізниці у Львівській області, ніхто не вижив: подробиці

Потонулу на Водохреща жінку знайшли, моторошні кадри: "тіло було в 150 метрах від..."
Показати ще

Також Олексій зізнався, що з моменту розлучення батьків не спілкується з батьком. Він ніби як не проти був, але батько не робив ніяких кроків до цього. У той же час, артист вважає, що якби вони зустрілися і все обговорили зараз у дорослому віці, то можливо могли б налагодити відносини.

Позитив, Олексій Завгородній

Нагадаємо, Екс-дружина позитиву зізналася, як Каменських змінила її життя: "У прямому сенсі цього слова – змушувала...".

Як повідомляла Politeka, Позитив після розпаду "Время и Стекло" мітить в "Голос країни" поруч з Дорофєєвою: "Крута місія для мене".

Також Politeka писала, що Позитив після розлучення і розпаду "Время и Стекло" готується знову заявити про себе: "Накоїли багато".