Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Позитив, який після розпаду групи "Время и Стекло" продовжив працювати в продюсерському центрі Потапа і виступати в складі групи Mozgi в новому ютуб-інтерв'ю Лізі Дідковській розповів про розлучення батьків і як це переживав.

За словами Позитив, батьки розлучилися, коли йому було 16 років, і саме після відходу батька з сім'ї, він став головним чоловіком в сім'ї. Артист вдячний батькові за те, що після його відходу він швидко подорослішав і став відповідальним за всю сім'ю. "Я ріс у нормальній сім'ї, але ця сім'я рано для мене закінчилася", - зазначив співак.

У той же час, Олексій каже, що по-чоловічому розуміє батька, який розлучився з мамою, і не звинувачує його. Також артист зізнався, що своїм поганим прикладом батько навчив його дуже добре ставиться до жінок.

"Мене тато навчив саме цим своїм поганим прикладом, як краще ставиться до жінок. Я настільки добре ставлюся до жінок. Ось якщо він так відноситься, типу, мама у всьому винна, то у мене думка, що найкраще треба любити жінок, треба давати їм максимально все. І я може завжди віддаю більше емоцій. Тому що є ось такий антипод у тата, що типу жінки, вони ось внизу", - розповів Завгородний.

Також Олексій зізнався, що з моменту розлучення батьків не спілкується з батьком. Він ніби як не проти був, але батько не робив ніяких кроків до цього. У той же час, артист вважає, що якби вони зустрілися і все обговорили зараз у дорослому віці, то можливо могли б налагодити відносини.

Нагадаємо, Екс-дружина позитиву зізналася, як Каменських змінила її життя: "У прямому сенсі цього слова – змушувала...".

Як повідомляла Politeka, Позитив після розпаду "Время и Стекло" мітить в "Голос країни" поруч з Дорофєєвою: "Крута місія для мене".

Також Politeka писала, що Позитив після розлучення і розпаду "Время и Стекло" готується знову заявити про себе: "Накоїли багато".