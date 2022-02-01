Як повідомляє Politeka.net, популярний виконавець Позитив, який працює з Потапом у групі Mozgi, у новому інтерв'ю Лізі Дідковській розповів про шлюб з подругою Насті Каменських Ганною Андрійчук. За словами Олексій, головною причиною розбрату з дружиною стало те, що вони з роками перестали слухати один одного. Коли відносини досягли найвищої точки токсичності, пара роз'їхалася, а через майже два роки вони офіційно розлучилися.

Ведуча процитувала слова Ганни Андрійчук щодо чуток про зради. Дівчина сказала, що такі чутки були завжди, адже Позитив красивий і видатний чоловік. Однак, вона вибрала чоловіка-артиста і все життя жила з цим.

Завгородний прокоментував слова колишньої дружини: "Чутки про зради? Звичайно, все життя. Ні, не було (зрад, - ред.). Я навіть не знаю чому Катя (Осадча, - ред.) поставила таке питання. Вона ж і не сказала, що були. То з чим Аня жила, так це з ревнощами, все життя, до всіх і до всього. І це була велика її помилка. Ось і все. І вона це знає прекрасно. І вона часто помилялася".

Нагадаємо, Екс-дружина позитиву зізналася, як Каменських змінила її життя: "У прямому сенсі цього слова – змушувала...".

Як повідомляла Politeka, Позитив після розпаду "Время и Стекло" мітить в "Голос країни" поруч з Дорофєєвою: "Крута місія для мене".

Також Politeka писала, що Позитив після розлучення і розпаду "Время и Стекло" готується знову заявити про себе: "Накоїли багато".