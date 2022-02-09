Відомий український артист і чоловік співачки Наді Дорофєєвої - Володимир Дантес вислухав, що про нього думають шанувальники.

Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є відомим співаком і чоловіком популярної артистки - Наді Дорофєєвої. На своїй сторінці в Instagram артист вирішив запитати своїх шанувальників, що їх дратує в ньому.

Дантес відреагував на те, що писали йому користувачі Мережі. Йому пригадали його нарцисичну поведінку і припустили, що він це робить спеціально, оскільки таким не є.

"Так! Це захист моя! Але я почув, спасибі", - відповів Дантес.

Також, співакові написали про те, що їм не подобається те, що він співає. У свою чергу Дантес написав, що подумає над цим.

Далі Дантеса звинуватили в тому, що він живе на гроші своєї дружини Наді Дорофєєвої та дозволяє над собою жартувати на вічну тему.

"Іноді потрібно давати людям подумати, що вони Кращі за тебе", — відповів артист.

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