Як передає Politeka.net, у популярного коміка з "Квартал 95" Юрія Ткача є дружина - Вікторія, з якою у нього дочка - Ліза.
Вікторія Ткач на своїй сторінці в Instagram вирішила відверто розповісти про свої проблеми із зайвими кілограмами та комплексах. Дружина Ткача додала, що комплекси зароджуються, коли при ній обговорюють фігуру інших жінок в негативному контексті, які менше ніж вона. І також, коли вказують на якісь недоліки у вигляді жартів.
"Мої відносини з вагою на Ви вже багато років !
При своєму зрості 1,76, я могла важити 50кг, а могла і все 78кг…
То кг плавляться і зникають у великому обсязі, то знову, підкладними шляхами, повертаються в моє життя !
А в місці з ними та комплекси!!!
І за часту вони народжуються із зовні…
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"Мабуть, потрібно поєднувати вчиться" себе любити "і» працювати над своїм тілом"!!!
В даний момент, я знову виходжу на стежку боротьби з моїми вже такими рідними зайвими кг ..
З кожним йдуть кг, йдуть і комплекси (у всякому разі У мене саме так..
Запрошую вас на ту ж стежку і давайте разом топити жирок, ділиться історіями та порадами
Ну і коли буде зовсім тяжко, я буду виливати вам душу в сторіс, а ви пишіть мені в личку!", — поскаржитися Вікторія Ткач.
Нагадаємо, що раніше сімейство ткачів відпочивали далеко від України - а саме - на Домінікані.
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