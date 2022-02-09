Як передає Politeka.net, у популярного коміка з "Квартал 95" Юрія Ткача є дружина - Вікторія, з якою у нього дочка - Ліза.

Вікторія Ткач на своїй сторінці в Instagram вирішила відверто розповісти про свої проблеми із зайвими кілограмами та комплексах. Дружина Ткача додала, що комплекси зароджуються, коли при ній обговорюють фігуру інших жінок в негативному контексті, які менше ніж вона. І також, коли вказують на якісь недоліки у вигляді жартів.

"Мої відносини з вагою на Ви вже багато років !

При своєму зрості 1,76, я могла важити 50кг, а могла і все 78кг…

То кг плавляться і зникають у великому обсязі, то знову, підкладними шляхами, повертаються в моє життя !

А в місці з ними та комплекси!!!

І за часту вони народжуються із зовні…

"Мабуть, потрібно поєднувати вчиться" себе любити "і» працювати над своїм тілом"!!!



В даний момент, я знову виходжу на стежку боротьби з моїми вже такими рідними зайвими кг ..

З кожним йдуть кг, йдуть і комплекси (у всякому разі У мене саме так..



Запрошую вас на ту ж стежку і давайте разом топити жирок, ділиться історіями та порадами

Ну і коли буде зовсім тяжко, я буду виливати вам душу в сторіс, а ви пишіть мені в личку!", — поскаржитися Вікторія Ткач.

Нагадаємо, що раніше сімейство ткачів відпочивали далеко від України - а саме - на Домінікані.

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