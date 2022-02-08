Как сообщает Politeka.net, красотка-жена известного комика Юрия Ткача Виктория, который выступает в составе "Квартала 95" и снимается в украинском кино, поделилась в Instagram очаровательным видео. В ролике девушка запечатлена в балетном зале, где показала свои способности.

Как видно, на черно-белом видео Виктория позирует в спортивном наряде – на ней черные узкие лосины и такая же темная футболка, а на плечах завязана пестрая кофточка. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка. В ролике можно увидеть, как Ткач исполняет балетный финт, и выходит у нее просто потрясающе.

В подписи к публикации Виктория написала: "А ножки то еще помнят. P.S: сегодня сплошной день приключений! Одно из них случилось на тренировке… потянула шею. Поэтому сегодня без особо танцевального видео! В среду попробую исправится". Поклонники тут же принялись комментировать ролик, засыпая Вику комплиментами в комментариях.

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