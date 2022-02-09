Як передає Politeka.net, Олена Кравець є популярною артисткою, яка часто відвідує різні світські заходи, причому вона любить розповідати в Instagram про свої плани не так часто. На сторінках "Квартал 95" і "жіночий квартал" кадри з нею з'являються набагато частіше.

Як відомо, артистка віддає перевагу класичним вбранням і акуратним костюмам. Кожен раз вона підбирає елегантні вбрання, максимально уникаючи будь-якої відвертості або недоречності.

Класичні костюми, світлі тони або квіткові принти добре виглядають на фігурі Кравець, а сама вона лише помічає, що так зручніше. Цього разу артистка блищала в білому піджаку і чорному костюмі.

"Світлого і натхненного дня всім від нашої чарівної Олени Кравець" - сказано в підписі.

Також на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася новими сторіз. На кадрах Олена Кравець вирішила поділитися порадою та настановою для молоді. Актриса згадала вираз, який описує всю її юність.

"Скажу так, хлопці. Є вислів, який виправдав всю мою юність. Якщо ти не витратив молодість даремно, то значить ти витратив молодість даремно. Все", - з посмішкою на обличчі висловилася Олена Кравець.

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