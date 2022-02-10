Майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, яка перемогла на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, показала майстер-клас з гарної розтяжки.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - переможниця шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком і спортсменка, що має статус майстер спорту України з гімнастики. І хоч зірці не вдалося побудувати відносини з Максом після проекту, тепер Даша успішний блогер в Instagram, де за нею стежать сотні тисяч фанатів.

На нових кадрах Даша вигнулася, показуючи вправу, яке допоможе досягти гарної гнучкості і розтяжки. Зірка була в обтягуючому костюмі і вражала формами.

"Вправа для гнучкості і хорошої розтяжки. Як завжди, 3 підходи по 15 разів", - написала Даша.

"Ноги на ширині плечей. І повільно животом йдемо вниз. Прогинаємося в попереку і пружинимо", - сказала Ульянова у відео.

Кадри вийшли мотивуючими і запальними, адже фігура Даші вище всяких похвал.

Нагадаємо, розповніла переможниця" Холостяка " Ульянова показала, як худне в залі

Також Politeka повідомляла, що переможниця" Холостяка " Ульянова розповіла про свою радість, не стримуючи емоцій на вулиці

А ще Politeka повідомляла, що переможниця" Холостяка " Ульянова після скарг на набір ваги покрасувалася в шнурованому корсеті