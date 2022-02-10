Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - переможниця шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком і спортсменка, що має статус майстер спорту України з гімнастики. І хоч зірці не вдалося побудувати відносини з Максом після проекту, тепер Даша успішний блогер в Instagram, де за нею стежать сотні тисяч фанатів.
На нових кадрах Даша вигнулася, показуючи вправу, яке допоможе досягти гарної гнучкості і розтяжки. Зірка була в обтягуючому костюмі і вражала формами.
"Вправа для гнучкості і хорошої розтяжки. Як завжди, 3 підходи по 15 разів", - написала Даша.
"Ноги на ширині плечей. І повільно животом йдемо вниз. Прогинаємося в попереку і пружинимо", - сказала Ульянова у відео.
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Кадри вийшли мотивуючими і запальними, адже фігура Даші вище всяких похвал.
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