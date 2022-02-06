Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 25-летняя мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова и победительница "Холостячки" с Максом Михайлюком часто показывает, как приводит себя в порядок. Совсем недавно она рассказала, что была буквально шокирована тем, как набрала лишнее.

Известно, что Даша увлечена походами в спортзал, любит тренироваться и при этом часто посещает рестораны, где хорошо проводит время. Очевидно, в последнее время расслабившись, она набрала много лишнего и теперь намерена вернуть форму обратно.

Для девушки это не впервые, еще до "Холостяка" она сбросила более десяти килограмм, чтобы соответствовать формам гимнастки. Также Даша улетала работать танцовщицей в Китай, поэтому привыкла быть подтянутой.

Сейчас, как можно увидеть, она упорно трудится, чтобы сбросить вес до обратных 54 кг.

"Знали бы вы, как сложно было сегодня заставить себя пойти на тренировку", - пишет она.

Также недавно Даша Ульянова без стеснения рассказала поклонникам, что немного поправилась.

"Я сегодня впервые за большой промежуток времени увидела цифру на весах 61 килограмм. Это для меня очень много", - сказала Даша.

Девушка не скрывает, что позволяла себе вкусно поесть на ночь, но не ожидала, что настолько наберет вес.

"Я не буду ничего скрывать, если наелась очень сильно на ночь. Напилась, наелась. Пицца, суп, еще что-то, но это же не 61. Это не годится. С этим надо что-то делать", - сказала Ульянова.

Ранее Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова поделилась интересным видео: "Ключ к решению многих проблем".

Напомним, что похудевшая на 28 кг после родов жена "Холостяка" Михайлюка раскрыла, как ей это удалось: "Даже с Арианой...".

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