Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - победительница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком и спортсменка, имеющая статус Мастер спорта Украины по гимнастике. И хоть звезде не удалось построить отношения с Максом после проекта, теперь Даша успешный блогер в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч фанатов.
На новых кадрах Даша выгнулась, показывая упражнение, которое поможет достичь хорошей гибкости и растяжки. Звезда была в обтягивающем костюме и впечатляла формами.
"Упражнение для гибкости и хорошей растяжки. Как всегда, 3 подхода по 15 раз", - написала Даша.
"Ноги на ширине плеч. И медленно животом уходим вниз. Прогибаемся в пояснице и пружиним", - сказала Ульянова в видео.
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Кадры получились мотивирующими и зажигательными, ведь фигура Даши выше всяких похвал.
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