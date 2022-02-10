Мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, которая победила на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, показала мастер-класс по хорошей растяжке.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - победительница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком и спортсменка, имеющая статус Мастер спорта Украины по гимнастике. И хоть звезде не удалось построить отношения с Максом после проекта, теперь Даша успешный блогер в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч фанатов.

На новых кадрах Даша выгнулась, показывая упражнение, которое поможет достичь хорошей гибкости и растяжки. Звезда была в обтягивающем костюме и впечатляла формами.

"Упражнение для гибкости и хорошей растяжки. Как всегда, 3 подхода по 15 раз", - написала Даша.

"Ноги на ширине плеч. И медленно животом уходим вниз. Прогибаемся в пояснице и пружиним", - сказала Ульянова в видео.

Кадры получились мотивирующими и зажигательными, ведь фигура Даши выше всяких похвал.

Напомним, располневшая победительница "Холостяка" Ульянова показала, как худеет в зале

Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова рассказала о своей радости, не сдерживая эмоций на улице

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова после жалоб на набор веса покрасовалась в шнурованном корсете