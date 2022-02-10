Даша Квіткова разом з родиною опинилася на райських островах, балуючи шанувальників яскравими кадрами, пише Politeka.net. Цього разу блогерка позувала у воді, надівши чорну сітчасту сукню. Зірка Мережі підставила обличчя променям сонця і похвалилася ідеальною засмагою.
Всього за дві години публікація зібрала понад 18 тисяч лайків і багато коментарів.
"2 години тому, ми згадали, що на вулиці зима, а тут знову соковите фото з югів... Ох вже цей Instagram 😂😂😂", "Вау) 💗🤭 Дашуль, шикарна😍💋", "Як красиво 😍і", "Чудово🔥", "Неймовірна ❤️", "Вода, як мармур)", "Неймовірна краса 😍🌊🌊🌊🌊", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Даша Квіткова у своїх постах в Instagram розповіла, з якими складнощами вони з Микитою Добриніним зіткнулися під час відпочинку на островах з піврічним сином Левом. Справа в тому, що у дитини почали різатися зуби, тому у нього чотири дні трималася температура 38-38, 5, хлопчик не спав і плакав.
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