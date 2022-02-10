Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, вместе с сыном и мужем отправились на Сейшелы, и теперь радуют кадрами отдыха.

Даша Квиткова вместе с семьей оказалась на райских островах, балуя поклонников яркими кадрами, пишет Politeka.net. В этот раз блогерша позировала в воде, надев черное сетчатое платье. Звезда Сети подставила лицо лучам солнца и похвасталась идеальным загаром.

Всего за два часа публикация собрала более 18 тысяч лайков и много комментариев.

"2 часа назад, мы вспомнили, что на улице зима, а тут снова сочное фото с югов... Ох уж этот Instagram 😂😂😂", "Вау) 💗🤭 Дашуль, шикарна😍💋", "Как красиво 😍и", "Восхитительно🔥", "Невероятная ❤️", "Вода, как мрамор)", "Невероятная красота 😍🌊🌊🌊🌊", - написали пользователи Сети.

Отметим, Даша Квиткова в своих постах в Инстаграм рассказала, с какими сложностями они с Никитой Добрыниним столкнулись во время отдыха на островах с полугодовалым сыном Львом. Дело в том, что у ребенка начали резаться зубы, поэтому у него четыре дня держалась температура 38−38,5, мальчик не спал и плакал.

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