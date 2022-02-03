Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, вместе с сыном и мужем отправились на Сейшелы, откуда девушка радует кадрами.

Блогерша Даша Квиткова продолжила строить отношения с радиоведущим Никитой Добрыниным после завершения съемок в шоу "Холостяк", пишет Politeka.net. Сейчас пара воспитывает сына, Льва, с которым путешествует по разным курортам.

В этот раз семья отправилась на Сейшелы, откуда делится яркими кадрами. Так, Даша Квиткова показала, как отдыхает на берегу в купальнике, надев на голову белое полотенце.

"Утро в силуэтах 🫂", - подписала фото блогерша.

За три часа публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Подумала на шляпку, что кулич из песка😂", "А море - глаз не оторвать 🔥😍😍😍!", "Фото супер 😍😍😍🔥🔥", "Ну красиво же 💔", "Вааау,як красиво❤️🔥Вы просто🚀😍", "Мамасита такая сладкая😍", "Обложка журнала 😍", "Ты большая молодец 🔥🔥🔥", "Неотразима 😍 а море потрясающее 💕", - написали пользователи Сети.

Отметим, Даша Квиткова призналась в программе Зірковий шлях, что с учетом того, что у нее намного больше проектов и рекламных интеграций, она зарабатывает больше мужа.

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