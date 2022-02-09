Як передає Politeka.net, співачка Ані Лорак постала в цікавому образі, який нагадав образ знаменитої американської виконавиці в стилі R&B, актриси і дизайнера Бейонсе.
Фото двох артисток порівняли на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram.
"Битва червоних суконь 💋 здається, Ані Лорак @anilorak надихнулася образом співачки Бейонсе @beyonce. Кому look підходить більше?» - йдеться в повідомленні.
Бейонсе відображена на фото в сукні червоного кольору з декольте і розрізом вище стегна. У Ані Лорак плаття іншого відтінку. Воно з довгими рукавами в коміром, але як і у Бейонсе, її наряд з розрізом вище стегна.
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Думки користувачів Мережі щодо того, хто виглядає краще - Бейонсе або Лорак, розійшлися. При цьому багато хто вважає, що кожна з них прекрасна по-своєму.
"Бейонсе звичайно" « "Ані Лорак краще«,» Ой знайшли кого порівнювати 😂 звичайно Beyoncé«, «Ну де там»надихнулась"??? Не смішіть мої підкови))) вони прекрасні обидві!!! Тільки у кожної своя чудова", " сукні і відтінок абсолютно різні, навіщо порівнювати?", "Бейонсе у всього краща за Лорак», - пишуть в коментарях.
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