Певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая родилась в Украине, но в последние годы живет и строит карьеру в РФ, вызвала ажиотаж своим видом.

Как передает Politeka.net, певица Ани Лорак предстала в интересном образе, который напомнил образ знаменитой американской исполнительницы в стиле R&B, актрисы и дизайнера Бейонсе.

Фото двух артисток сравнили на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм.

«Битва красных платьев 💋 Кажется, Ани Лорак @anilorak вдохновилась образом певицы Бейонсе @beyonce. Кому look подходит больше?» - говорится в сообщении.

Бейонсе запечатлена на фото в платье алого цвета с декольте и разрезом выше бедра. У Ани Лорак платье другого оттенка. Оно с длинными рукавами в воротником, но как и у Бейонсе, ее наряд с разрезом выше бедра.

Мнения пользователей Сети относительно того, кто выглядит лучше - Бейонсе или Лорак, разошлись. При этом многие считают, что каждая из них прекрасна по-своему.

«Бейонсе конечно», «Ани Лорак лучше», «Ой нашли кого сравнивать 😂 Конечно Beyoncé», «Ну где там «надихнулася»??? Не смешите мои подковы))) они прекрасны обе!!! Только у каждой своя замечательность», «Платья и оттенок абсолютно разные, зачем сравнивать?», «Бейонсе у всьому краща за Лорак», - пишут в комментариях.

Напомним, Лорак подчеркнула идеальную фигуру бархатным платьем с разрезом: "Статуэтка"

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