Как передает Politeka.net, певица Ани Лорак предстала в интересном образе, который напомнил образ знаменитой американской исполнительницы в стиле R&B, актрисы и дизайнера Бейонсе.
Фото двух артисток сравнили на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм.
«Битва красных платьев 💋 Кажется, Ани Лорак @anilorak вдохновилась образом певицы Бейонсе @beyonce. Кому look подходит больше?» - говорится в сообщении.
Бейонсе запечатлена на фото в платье алого цвета с декольте и разрезом выше бедра. У Ани Лорак платье другого оттенка. Оно с длинными рукавами в воротником, но как и у Бейонсе, ее наряд с разрезом выше бедра.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Беда на глубоком пруду: мальчик на глазах у сестры ушел под воду, девочка не растерялась
Судья "Мастер Шеф" Ярославский оплакивает свою потерю: "Как теперь найти похожую?"
"Были в отношениях": "случайный" выстрел оборвал жизнь девушки, что известно о трагедии
Самолет с туристами рухнул на землю и загорелся, никто не выжил: кадры трагедии
Мнения пользователей Сети относительно того, кто выглядит лучше - Бейонсе или Лорак, разошлись. При этом многие считают, что каждая из них прекрасна по-своему.
«Бейонсе конечно», «Ани Лорак лучше», «Ой нашли кого сравнивать 😂 Конечно Beyoncé», «Ну где там «надихнулася»??? Не смешите мои подковы))) они прекрасны обе!!! Только у каждой своя замечательность», «Платья и оттенок абсолютно разные, зачем сравнивать?», «Бейонсе у всьому краща за Лорак», - пишут в комментариях.
Напомним, Лорак подчеркнула идеальную фигуру бархатным платьем с разрезом: "Статуэтка"
Как сообщала Politeka, повзрослевшая дочь Ани Лорак "подалась" в рэперши и сплясала под новую песню мамы: кадры
Также Politeka писала, что Гайтана кардинально сменила имидж, даже Ани Лорак не смогла пройти мимо: неожиданное фото певицы