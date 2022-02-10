Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець поділилася в Instagram, що озвучила персонажа Килину в українському мультику "Мавка". Актриса показала на своїй сторінці кадр, де видно її саму і персонажа, а також короткий фрагмент з її мультяшною героїнею.

У підписі до публікації Олена зізналася, що сама напросилася стати актрисою дубляжу і озвучити хоч якогось з персонажів мультика "Мавка". "З першого знайомства з ідеєю "Мавки", стилем анімації і культурною основою історії я усвідомила, що готова бути голосом кого-небудь з персонажів: хоч травинки, хоч їжачка!", - поділитися Кравець.

Також актриса додала, що завжди мріяла озвучити негативного персонажа. "І не дарма, як виявилося! Бути голосом бестії-лиходійки Кіліни-хіба це не мрія!? Обожнюю грати негативних персонажів! Так, іноді хочеться трохи побути поганий!",- зізналася зірка.

Нагадаємо, 18-річна дочка Кравець вразила виступом на корпоративі Квартал 95: "Це була її ідея".

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