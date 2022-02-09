Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес останні два місяці тільки розповідала і рекламувала комедію, в якій отримала головну роль. Артистка зіграла навіжену співачку, що вийшла заміж за першого зустрічного. Разом з нею зіграли два знаменитих артиста, тому прем'єру відвідали дуже близькі друзі та колеги.

Не залишився осторонь і Бен Аффлек, який з'явився в чорному смокінгу разом з Лопес. На заході Дженніфер з'явилася у весільній сукні з колекції Giambattista Valli і туфлях з помпоном. Образ співачки завершував сріблястий міні-клатч.

💕 Бен Аффлек підтримав Дженніфер Лопес на спеціальному показі її нового фільму" Виходь за мене заміж " в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. 💍 l 8 лютого 2022 l " - сказано в підписі до кадрів.

"потенціал мема!; Ви повинні заплатити мені багато грошей, щоб подивитися цей фільм; коли тобі кажуть" вона просто друг"🚩; а фільм називається marie me-Бен, зрозумій 😂; який натяк!; Щастя їм❤️; Чи був інший варіант? 😂 ; Бен повинен бути наляканий зараз...😂 ; Вона не виглядає щасливою; Ха-ха для фільму ніхто не збирається дивитися".

В Instagram Лопес опублікувала невеликий ролик, в якому розповіла про прожитий досвід.

"Я дуже люблю кожного зі своїх фанатів! Більшості це може здатися дурним, але ви дійсно не можете зрозуміти, що це означало і досі означає Для цієї маленької дівчинки, танцюючої на самоті під свої пісні в своїй кімнаті, знати, що її зразок для наслідування знає, який вплив вона зробила на її життя, і я рада в цей момент, що така дрібниця, як тримати табличку, залишила в ній такі ж відчутні емоції через 10 років " - висловилася Дженніфер.

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