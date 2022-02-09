Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес последние два месяца только рассказывала и рекламировала комедию, в которой получила главную роль. Артистка сыграла взбалмошную певицу, вышедшую замуж за первого встречного. Вместе с ней сыграли два знаменитых артиста, поэтому премьеру посетили весьма близкие друзья и коллеги.

Не остался в стороне и Бен Аффлек, который появился в черном смокинге вместе с Лопес. На мероприятии Дженнифер появилась в свадебном платье из коллекции Giambattista Valli и туфлях с помпоном. Образ певицы завершал серебристый мини-клатч.

💕 Бен Аффлек поддержал Дженнифер Лопес на специальном показе ее нового фильма "Выходи за меня замуж" в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. 💍 l 8 февраля 2022 l» - сказано в подписи к кадрам.

«потенциал мема!; Вы должны заплатить мне много денег, чтобы посмотреть этот фильм; Когда тебе говорят "она просто друг" 🚩; А фильм называется marie me - Бен, пойми 😂; Какой намек!; Счастья им ❤️; Был ли другой вариант? 😂; Бен должен быть напуган сейчас...😂; Она не выглядит счастливой; Ха-ха для фильма никто не собирается смотреть».

В Инстаграм Лопес опубликовала небольшой ролик, в котором рассказала о прожитом опыте.

«Я очень люблю каждого из своих фанатов! Большинству это может показаться глупым, но вы действительно не можете понять, что это значило и до сих пор означает для этой маленькой девочки, танцующей в одиночестве под свои песни в своей комнате, знать, что ее образец для подражания знает, какое влияние она оказала на ее жизнь, и я рада в этот момент, что такая мелочь, как держать табличку, оставила в ней такие же осязаемые эмоции спустя 10 лет» - высказалась Дженнифер.

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