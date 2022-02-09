Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з багатим бізнесменом Мохаммадом Захуром, розповіла, як себе почуває після затяжної хвороби.

Камалія не так давно розповіла, що вже кілька тижнів хворіє на флурону - одночасне захворювання коронавірусом і грипом, пише Politeka.net. Зірці довелося лягти в лікарню, де їй ставили крапельниці й робили інгаляції. У артистки була висока температура, а також двостороння пневмонія та гайморит.

На щастя, співачка одужала і в нових постах Instagram розповідає про своє самопочуття.

"Нарешті я вже в строю після затяжної хвороби! Бажаю всім нам здоров'я🙏 нагадую, що 16 березня відбудеться ХІ церемонія нагородження національної музичної премії", - написала Камалія, підкріпивши знімком, де вона позує разом чоловіком і доньками, Мірабеллою і Арабеллою.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"З одужанням! Бережіть себе і будьте здорові", " всі красиві🔥 🔥 🔥"," бережи Бог Вас і Сім'ю, Многая літа❤️❤️❤️","Камалія, як же ви всі хороші! Дай Бог здоров'я і благополуччя всій Вашій родині!",- написали користувачі Мережі.

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