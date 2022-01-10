Как пишет Politeka.net, Камалия является успешной отечественной артисткой и обладательницей международного титула "Мисс Мира". Исполнительницу называют самой состоятельной звездой шоу-биза Украины, ведь Камалия замужем за пакистанским миллиардером, который строит бизнес в Украине и Англии. Камалия также постоянно развивает соцсети, включая Инстаграм, где делится с фолловерами самым увлекательным.

На новых кадрах Камалия показала, как гуляет с детьми возле оленей. Как оказалось, певица с Арабеллой и Мирабеллой отправилась в Лапландию, которая находится в Финляндии.

На видео девочкам удалось даже поцеловаться с оленями.

"Сладкие поцелуи с Оленями)", - написала Камалия.

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Фолловеры посмотрели видеоролик более тысячи раз и написали комплименты:

"Класс", "Славные все, радости".

Напомним, самая состоятельная звезда шоу-биза Украины уехала в горы, похваставшись отдыхом в невероятной Лапландии

Также Politeka рассказывала, что самая состоятельная звезда шоу-бизнеса Украины показала подросших дочерей-близняшек и богатого супруга

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