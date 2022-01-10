Как пишет Politeka.net, Камалия является успешной отечественной артисткой и обладательницей международного титула "Мисс Мира". Исполнительницу называют самой состоятельной звездой шоу-биза Украины, ведь Камалия замужем за пакистанским миллиардером, который строит бизнес в Украине и Англии. Камалия также постоянно развивает соцсети, включая Инстаграм, где делится с фолловерами самым увлекательным.
На новых кадрах Камалия показала, как гуляет с детьми возле оленей. Как оказалось, певица с Арабеллой и Мирабеллой отправилась в Лапландию, которая находится в Финляндии.
На видео девочкам удалось даже поцеловаться с оленями.
"Сладкие поцелуи с Оленями)", - написала Камалия.
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Фолловеры посмотрели видеоролик более тысячи раз и написали комплименты:
"Класс", "Славные все, радости".
Напомним, самая состоятельная звезда шоу-биза Украины уехала в горы, похваставшись отдыхом в невероятной Лапландии
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