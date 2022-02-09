Українська співачка і колишня солістка популярної групи "Виа Гра" Санта Дімопулос, яка стала переможницею одного з сезонів "Танців з зірками", показала фото і заговорила про розвиток дочки.

Як пише Politeka.net, 34-річна співачка Санта Дімопулос разом з дітьми і чоловіком відпочиває на Мальдівах і ділиться відповідними кадрами в Instagram.

У новому пості артистка показала фото зі своєю донькою Софією, яку народила в шлюбі з нинішнім чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренко. Санта стоїть на березі на Фолі блакитної води, а малятко біжить до неї.

Санта Дімопулос зазначила, що відвідування нових місць благотворно впливає на розвиток дитини.

"Я завжди помічаю стрибок у розвитку Софі після поїздок 💙 вона стільки всього вже бачила, відчувала і пізнала! І це здорово🙏 тиждень абсолютного щастя і спокою, незважаючи на те, що моя внутрішня робота не припиняється», - розповіла співачка.

Користувачі Мережі активно відреагували на пост Санти Дімопулос.

"Вона така у Вас маленька-доросла! Глибока дівчинка, в очах Вселенська мудрість і розуміння", "дуже мила", "яке хороше фото", - пишуть в коментарях.

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