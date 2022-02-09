Украинская певица и бывшая солистка популярной группы "Виа Гра" Санта Димопулос, которая стала победительницей одного из сезонов "Танців з зірками", показала фото и заговорила о развитии дочки.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя певица Санта Димопулос вместе с детьми и мужем отдыхает на Мальдивах и делится соответствующими кадрами в Instagram.

В новом посте артистка показала фото со своей дочкой Софией, которую родила в браке с нынешним мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко. Санта стоит на берегу на фоле лазурной воды, а малышка бежит к ней.

Санта Димопулос отметила, что посещение новых мест благотворно влияет на развитие ребенка.

«Я всегда замечаю скачок в развитии Софи после поездок 💙 Она столько всего уже видела, чувствовала и познала! И это здорово🙏 Неделя абсолютного счастья и спокойствия, несмотря на то, что моя внутренняя работа не прекращается», - рассказала певица.

Пользователи Сети активно отреагировали на пост Санты Димопулос.

"Она такая у Вас маленькая-взрослая! Глубокая девочка, в глазах вселенская мудрость и понимание", "Очень милая", "Какое хорошее фото", - пишут в комментариях.

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