Дружина Романа Сасанчина наприкінці грудня минулого року стала мамою, передає Politeka.net. У своєму Instagram блогерка розповідає про особисте, так нещодавно Іванна поділилася кадрами з Хрещення дочки Елізабет.

роман сасанчин з донькою, Іванна, Елізабет

Подія стала дуже важливою для молодих батьків та їхньої доньки. Сім'я відзначила свято, запросивши фотографа. У новому пості Instagram Іванна вирішила нагадати про хрещення, опублікувавши фото, на якому позувала в короткій сукні і черевиках.

"Так подобається мені це фото.....!😍 як, до речі, вам мій образ на хрестинах?",- написала дружина Романа Сасанчина.

Публікація зібрала швидко Понад 2000 лайків і багато коментарів-компліментів.

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"Офігенна", " Шикарна🔥 🔥 🔥!!!", "Неймовірна😍 😍 😍", "дуже красива", " дуже хороша 😍 будь щаслива! ❤ ", "Ти прекрасна😍 😍 😍", "неперевершений вигляд🔥 🔥 🔥", "дуже гарне фото: поєднання краси, стилю, ніжності і материнства❤️👏 🔥", "занадто коротке плаття як на хрестини", "як принцеса", - написали користувачі Мережі.

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