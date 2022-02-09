Популярна співачка Оля Полякова разом з окулярами вирушила на відпочинок до океану і вже поділилася з фанатами яскравими кадрами.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова, яка стала зірковим тренером шоу "Голос країни", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережі кадри зі своєї розкішної вечері на відпочинку з дочками Машею і Алісою.

У сторіс Оля зняла шикарний стіл з делікатесами, тут є і лобстери, і креветки і багато інших смаколиків. Тим часом в кадр потрапила і тарілка молодшої дочки співачки Аліса, і вона викликає подив. Справа в тому, що на тлі всіх витонченості і делікатесів, на тарілці дівчинки видно пісний білий рис без нічого.

Полякова поспішила пояснити таку мізерну трапезу Аліса. Так, за словами артистки, її дочка не їсть подібні продукти, а ось рис в самий раз їй.

"Ну які ж прекрасні лобстери, і креветки. Ну і бідний рис у Аліса. Вона це все не їсть. Нам більше дістанеться", - каже Оля у ролику.

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