Відома українська співачка, переможниця "Євробачення-2016", Джамала, поділилася гордістю за своїх зарубіжних колег і українського дизайнера.

Джамала стежить за новинами музики й цього разу не змогла обійти стороною щорічну церемонію вручення музичних нагород Великобританії в області поп-музики Brit Awards, передає Politeka.net.

У своєму Instagram українська виконавиця поділилася радістю за зарубіжних колег, а також з гордістю згадала українського дизайнера Маріанну Сенчину, в сукні бренду якої вийшла сама Адель.

"Побачила чудові фотографії з вчорашньої премії BRIT Awards. Пораділа за міжнародних колег, за український бренд @mariannasenchina, сукню якої вибрала Adele. І згадався мій вихід в 2017 році в сукні @frolovheart в Лондоні. Класний флешбек, тому поділюся ним з усіма вами ❤️", - написала Джамала.

Публікація швидко зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Кращий образ після Юни 2020😍", " у Фролова всі сукні шикарні 😍","Джамала, ти мені подобаєшся. Радий бачити вас в Лондоні", "Королева"," 👏👏👏👏 молодець", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Джамала в стильному образі розкрила своє головне правило

Як повідомляла Politeka, Джамала, яка потрапила в журі Нацвідбору на Євробачення-2022, заінтригувала заявою

Також Politeka писала, що Джамала в рожевому купальнику похвалилася розкішним відпочинком