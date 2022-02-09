Джамала стежить за новинами музики й цього разу не змогла обійти стороною щорічну церемонію вручення музичних нагород Великобританії в області поп-музики Brit Awards, передає Politeka.net.
У своєму Instagram українська виконавиця поділилася радістю за зарубіжних колег, а також з гордістю згадала українського дизайнера Маріанну Сенчину, в сукні бренду якої вийшла сама Адель.
"Побачила чудові фотографії з вчорашньої премії BRIT Awards. Пораділа за міжнародних колег, за український бренд @mariannasenchina, сукню якої вибрала Adele. І згадався мій вихід в 2017 році в сукні @frolovheart в Лондоні. Класний флешбек, тому поділюся ним з усіма вами ❤️", - написала Джамала.
Публікація швидко зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.
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"Кращий образ після Юни 2020😍", " у Фролова всі сукні шикарні 😍","Джамала, ти мені подобаєшся. Радий бачити вас в Лондоні", "Королева"," 👏👏👏👏 молодець", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Джамала в стильному образі розкрила своє головне правило
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