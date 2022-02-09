Известная украинская певица, победительница "Евровидения-2016", Джамала, поделилась гордостью за своих зарубежных коллег и украинского дизайнера.

Джамала следит за новостями музыки и в этот раз не смогла обойти стороной ежегодную церемонию вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки Brit Awards, передает Politeka.net.

В своем Инстаграм украинская исполнительница поделилась радостью за зарубежных коллег, а также с гордостью упомянула украинского дизайнера Марианну Сенчину, в платье бренда которой вышла сама Адель.

"Увидела великолепные фотографии со вчерашней премии BRIT Awards. Порадовалась за международных коллег, за украинский бренд @mariannasenchina, платье которого выбрала Adele. И вспомнился мой выход в 2017 году в платье @frolovheart в Лондоне. Классный флешбек, поэтому поделюсь им со всеми вами ❤️", - написала Джамала.

Публикация быстро собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Лучший образ после юны 2020😍", "У Фролова все платья шикарны 😍", "Джамала, ты мне нравишься. Рад видеть вас в Лондоне", "Королева", " 👏👏👏👏 молодец", - написали пользователи Сети.

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