Джамала следит за новостями музыки и в этот раз не смогла обойти стороной ежегодную церемонию вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки Brit Awards, передает Politeka.net.
В своем Инстаграм украинская исполнительница поделилась радостью за зарубежных коллег, а также с гордостью упомянула украинского дизайнера Марианну Сенчину, в платье бренда которой вышла сама Адель.
"Увидела великолепные фотографии со вчерашней премии BRIT Awards. Порадовалась за международных коллег, за украинский бренд @mariannasenchina, платье которого выбрала Adele. И вспомнился мой выход в 2017 году в платье @frolovheart в Лондоне. Классный флешбек, поэтому поделюсь им со всеми вами ❤️", - написала Джамала.
Публикация быстро собрала более 2000 лайков и много комментариев.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Победительница "Холостяка" Анна Богдан показала торс Заливако без прикрас: "От кубиков нет и следа"
Шоптенко из "Танців з зірками" срочно пришлось покинуть Украину: что произошло
Новый "Холостяк" Топольский после окончания съемок сделал чувственное признание: "Я ими дорожу..."
Беда на глубоком пруду: мальчик на глазах у сестры ушел под воду, девочка не растерялась
"Лучший образ после юны 2020😍", "У Фролова все платья шикарны 😍", "Джамала, ты мне нравишься. Рад видеть вас в Лондоне", "Королева", " 👏👏👏👏 молодец", - написали пользователи Сети.
Напомним, что Джамала в стильном образе раскрыла свое главное правило
Как сообщала Politeka, Джамала, попавшая в жюри Нацотбора на Евровидение-2022, заинтриговала заявлением
Также Politeka писала, что Джамала в розовом купальнике похвасталась роскошным отдыхом