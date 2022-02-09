Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка і блогерша Кортні Кардашьян, яка є рідною сестрою знаменитої світської Діви Кім Кардашьян, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала на своїй сторінці спекотні кадри з нової фотосесії біля дзеркала і в спальні.

Як видно, на нових знімках Кортні позує чи не по всьому будинку, і в найрізноманітніших позах. Перед камерою вона з'явилася у відвертій темній сукні хитромудрого фасону зі спокусливими вирізами. Цей наряд тільки підкреслив стрункі ніжки і апетитні форми красуні. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Кардашьян весело написала: "Кім, не могла б ти перестати фотографувати себе, твоя сестра сяде у в'язницю". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фотографії зірки, засинаючи її компліментами.

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