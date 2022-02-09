Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда и блогерша Кортни Кардашьян, которая является родной сестрой знаменитой светской дивы Ким Кардашьян, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила на своей странице жаркие кадры из новой фотосессии у зеркала и в спальне.

Как видно, на новых снимках Кортни позирует едва ли не по всему дому, и в самых разнообразных позах. Перед камерой она появилась в откровенном темном платье замысловатого фасона с соблазнительными вырезами. Этот наряд только подчеркнул стройные ножки и аппетитные формы красотки. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Кардашьян весело написала: "Ким, не могла бы ты перестать фотографировать себя, твоя сестра сядет в тюрьму". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фотографии звезды, засыпая ее комплиментами.

Напомним, Сестричка Кардашьян в узком топе едва удержала декольте на месте: пикантные фото.

Как сообщала Politeka, Горячая сестричка Кардашьян расставила ножки в сапожках, завлекая самым аппетитным: "Сделала мой день".

Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян в непристойной позе показала главные сладости: "Ух, как грубо".