Як пише Politeka.net, хореограф Ілона Гвоздьова, яка у шлюбі зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком у шлюбі вже сім років, розповіла, як готується до Дня Всіх Закоханих.
Ілона та Іван разом виховують 6-річну дочку Валерію і маленького сина Домініка, який народився в жовтні 2020 року. Проте 14 лютого вони мають намір провести тільки удвох.
"Зовсім скоро 14 лютого! Я вже почала підготовку на всіх фронтах", - зазначила хореограф.
Ілона Гвоздьова розповіла, що її підготовка включає в себе такі пункти:
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- масажі для тіла
- догляд для обличчя
- спідня білизна
- місце відпочинку для двох
- діти з бабусями і нянею
- фарбування / манікюр / стрижка
Ілона Гвоздьова показала фото, на якому зображена в прозорому вбранні. Схоже, танцівниця якраз слідує пунктам зі свого списку, і прийшла в масажний салон.
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