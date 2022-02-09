Как пишет Politeka.net, хореограф Илона Гвоздева, которая в браке со своим мужем Иваном Хомячуком в браке уже семь лет, рассказала, как готовится ко Дню всех влюбленных.
Илона и Иван вместе воспитывают 6-летнюю дочь Валерию и маленького сына Доминика, который родился в октябре 2020 года. Тем не менее 14 февраля они намерены провести только вдвоем.
«Совсем скоро 14 февраля! Я уже начала подготовку на всех фронтах», - отметила хореограф.
Илона Гвоздева рассказала, что ее подготовка включает в себя такие пункты:
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- массажи для тела
- уход для лица
- нижнее белье
- место отдыха для двоих
- дети с бабулями и няней
- покраска/маникюр/стрижка
Илона Гвоздева показала фото, на котором запечатлена в прозрачном одеянии. Похоже, танцовщица как раз следует пунктам со своего списка, и пришла в массажный салон.
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