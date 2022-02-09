Наталія Могилевська виступає з 1990-х років, і зуміла не тільки завоювати величезну популярність, але і допомогти іншим висхідним артистам, передає Politeka.net.
Не так давно стався скандал після заяв співачки Зіанджі або Зи Фамели (колишній артист Борис Апрель), яка звинуватила артистку в булінгу. За словами співачки, Наталія Могилевська погано до неї ставилася через вагу.
У відповідь співачка згадала, що Борис Апрель був худим, і єдино, що виділилося в ньому - це пухкі підліткові щоки. Тому і не розуміє, як її можна звинувачувати в булінгу за повноту.
А в новому пості Instagram зірка вирішила познайомити всіх українців з собою, і запросила особисто Зі Фамелу.
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"9 і 10 березня в Києві я даю концерт «ONA», де ми будемо говорити про жіноче призначення. Зі Фамелу @zifaamelu, я запрошую тебе! Приходь! Тепер познайоммось особисто, буду чекати. І не сумуй 💋", - написала Наталія Могилевська у своєму Instagram.
Нагадаємо, що Могилевська в наряді з вирізом і пір'ям похизувалася перед Женею Котом і Борисюком
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