Українська співачка Наталія Могилевська, яка була капітаном на шоу "Співають всі", вирішила познайомити себе особисто з кожною українкою, яка відвідала її концерт.

Наталія Могилевська виступає з 1990-х років, і зуміла не тільки завоювати величезну популярність, але і допомогти іншим висхідним артистам, передає Politeka.net.

Не так давно стався скандал після заяв співачки Зіанджі або Зи Фамели (колишній артист Борис Апрель), яка звинуватила артистку в булінгу. За словами співачки, Наталія Могилевська погано до неї ставилася через вагу.

У відповідь співачка згадала, що Борис Апрель був худим, і єдино, що виділилося в ньому - це пухкі підліткові щоки. Тому і не розуміє, як її можна звинувачувати в булінгу за повноту.

А в новому пості Instagram зірка вирішила познайомити всіх українців з собою, і запросила особисто Зі Фамелу.

"9 і 10 березня в Києві я даю концерт «ONA», де ми будемо говорити про жіноче призначення. Зі Фамелу @zifaamelu, я запрошую тебе! Приходь! Тепер познайоммось особисто, буду чекати. І не сумуй 💋", - написала Наталія Могилевська у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Могилевська в наряді з вирізом і пір'ям похизувалася перед Женею Котом і Борисюком

Як повідомляла Politeka, Могилевська показала, чим займається пізно ввечері не вдома, здивувавши своїм графіком