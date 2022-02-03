Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая все время поражает фанатов результатами своего похудения, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась в сети забавными кадрами с еще одной украинской звездой Олей Поляковой.

На фотографиях певицы позируют где-то в закулисье Национального дворца искусств Украины. Перед камерой обе появились при полном параде – с макияжем и красивыми укладками, а главное это их сияющие улыбки.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Олька @polyakovamusic, забыла пригласить тебя на концерт 9-10 марта в Киеве. Будешь? 😉 Рада была встрече! Ты, как всегда, персик 🍑 #могилевская #полякова". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото Могилевской и Поляковой: "Наталья, вы шикарная красотка", "Вау, какие огненные", "Красотки", "Красота. До встречи в Полтаве. Ждем Вас", " Ну ничего себе, какие крутяшки", "Супер девочки", "Вы невероятные", "Наша национальная гордость наши талантливые красотки".

Напомним, Могилевская поделилась своей болью от утраты, годы не лечат: "Жаль, что ушел так рано".

Как сообщала Politeka, Оля Полякова без макияжа и в домашнем виде засветила Макса Барских: "Жабу покормила".

Также Politeka писала, что Полякова, Могилевская и другие звезды показали, как надо проводить выходные: "Самое время".