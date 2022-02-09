Як повідомляє Politeka.net, популярні актори гумористичної студії "Дизель шоу" Сергій Писаренко та Євген Гашенко стали головними героями номера про Інтернет-знайомства. Короткий фрагмент цього виступу опублікували на сторінці студії в соцмережі Instagram.

У ролику більш літнього героя зіграв Сергій Писаренко, за сюжетом він попросив молодого айтішника встановити йому додаток для знайомств і знайти другу половинку. Досвідчений айтішник, якого зіграв Гашенко, тут же взявся за справу. Але щось пішло не так…

"З тих пір, як в наше життя увійшли додатки для знайомств, шукати "любов" стало набагато простіше. Але найсмішніші ситуації трапляються, коли люди старшого віку намагаються освоїти сучасні прийоми флірту. Ось і наш дядько Сергій попросив айтішника Женю, скачати йому Тіндер. Чи вийде встановити Тіндер на кнопковий телефон? Наскільки вдалими були пошуки, і кого зі знайомих побачив у додатку дядько Сергій?",- розповіли в підписі до відео.

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