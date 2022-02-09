Ектор Хіменес-Браво родом з Колумбії, проте багато років живе в Канаді та Україні, повідомляє Politeka.net. Нерідко шеф-кухар розповідає про Батьківщину. Так, в новому пості у своєму Instagram шоумен вирішив поділитися рецептом колумбійського супу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
За словами ресторатора, є багато варіантів цієї страви, але йому подобається саме з молоком і називається він кальдо.
"До супу відмінно підійде арепа або ваш улюблений хліб / сухарики. Рецепт арепи не зняв цього разу, тому що там складність в самому приготуванні — борошна немає в Україні", - написав Ектор Хіменес-Браво.
Отже, рецепт супу:
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інгредієнти
- вода-1 л;
- картопля-2 шт;
- яйце-3 шт;
- цибуля зелена;
– кінза;
- молоко-100 гр;
– сіль.
Варимо картоплю з цибулею до м'якоті, воду солимо. Робимо вогонь тихіше і вливаємо туди молоко, варимо хвилинку-дві. Потім прямо в суп вбиваємо яйця, варимо ще чотири хвилини.
Вимикаємо і даємо постояти пару хвилин. Подаємо з ароматною зеленню - кінзою і цибулею.
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