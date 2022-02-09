Відома українська співачка і головна героїня другого сезону проекту "Холостячка" Злата Огневич зізналася, що хоче змінити в собі.

Як передає Politeka.net, 36-річна співачка Злата Огневич стала гостею програми Катерини Осадчої "Світське життя", зйомки якої проходили в Карпатах. Номер ще не вийшов, але окремі його фрагменти показали на сторінці проекту в Instagram.

Як можна побачити на кадрах, артистки встигли не тільки насолодитися місцевими пейзажами, але також покататися на упряжці з собаками і попаритися в чанах.

У час релаксу в теплому карпатському чані, Огневич і Осадча, схоже, говорили на особисті теми. Зокрема співачка розповіла, що планує пластичну операцію.

"Може в 40, тому що ... підняти повіки зверху. Боюся знизу. Я бачила в Ютубі ці операції...», -

"Ти вже навіть подивилася в Ютубі?", - уточнила Осадча.

«Звичайно. У мене батько хірург, я з дитинства...» - почала говорити співачка, але на цьому відеофрагмент обірвався.

Нагадаємо, Задворний, який кинув Огневич, та інші зірки "Холостячки" влаштували "бардак" на сцені нового шоу: "Лізу у фінал"

Як повідомляла Politeka, зірка "Холостячки" Максим Тарапата вразив Огневич знімком на Шрі-Ланці: "і пішов скаржитися на..."

Також Politeka писала, що Осадча чесно показала, як кайфує з Горбуновим на романтичному відпочинку в Парижі: "які щасливі"