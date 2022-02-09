Известная украинская певица и главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич призналась, что хочет изменить в себе.

Как передает Politeka.net, 36-летняя певица Злата Огневич стала гостьей программы Екатерины Осадчей «Світське життя», съемки которой проходили в Карпатах. Номер еще не вышел, но отдельные его фрагменты показали на странице проекта в Инстаграм.

Как можно увидеть на кадрах, артистки успели не только насладиться местными пейзажами, но также покататься на упряжке с собаками и попариться в чанах.

В время релакса в теплом карпатском чане, Огневич и Осадчая, похоже, говорили на личные темы. В частности певица рассказала, что планирует пластическую операцию.

«Может в 40, потому что… Приподнять веки сверху. Боюсь снизу. Я видела в ютубе эти операции…», -

«Ты уже даже посмотрела в Ютубе операции?», - уточнила Осадчая.

«Конечно. У меня отец хирург, я с детства…» - начала говорить певица, но на этом видеофрагмент оборвался.

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