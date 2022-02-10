Кадри з Народною артисткою України Ольгою Сумською з'явилися в соцмережі.

Як передає Politeka.net, актриса і телеведуча Ольга Сумська, яка прославилася ще в 90-х завдяки головній ролі в серіалі «Роксолана», продовжує активно займатися кар'єрою, знімаючись у фільмах і граючи в театрі.

Зараз 55-річна Ольга Сумська гастролює Україною з виставою» любов і Голуби", в якій грає спокусницю Раїсу Захарівну.

У нових сторіс Ольга Сумська показав кадри зняті за лаштунками під час показу вистави в Малині Житомирсокй області.

На нових кадрах Ольга Сумська засвітилася з колегою Валентином Мельником.

"А ось і Василь Петрович", - сказала актриса.

"З любов'ю. Від голубів», - відповів Мельник, виконуючий головну чоловічу роль вистави.

Відзначимо, що у фільмі «Любов і голуби» 1985 року роль спокусниці зіграла Людмила Гурченко. Тепер сценарій фільму адаптували для театральної сцени.

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