Як передає Politeka.net, актриса і телеведуча Ольга Сумська, яка прославилася ще в 90-х завдяки головній ролі в серіалі «Роксолана», продовжує активно займатися кар'єрою, знімаючись у фільмах і граючи в театрі.
Зараз 55-річна Ольга Сумська гастролює Україною з виставою» любов і Голуби", в якій грає спокусницю Раїсу Захарівну.
У нових сторіс Ольга Сумська показав кадри зняті за лаштунками під час показу вистави в Малині Житомирсокй області.
На нових кадрах Ольга Сумська засвітилася з колегою Валентином Мельником.
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"А ось і Василь Петрович", - сказала актриса.
"З любов'ю. Від голубів», - відповів Мельник, виконуючий головну чоловічу роль вистави.
Відзначимо, що у фільмі «Любов і голуби» 1985 року роль спокусниці зіграла Людмила Гурченко. Тепер сценарій фільму адаптували для театральної сцени.
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