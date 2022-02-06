Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась новым рецептом, от которого текут слюнки - и главное, несложно готовить.

55-летняя Сумская опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как готовит воскресный завтрак, передает Politeka.net.

Ольга заваривала чай, пока на сковороде дожаривались сырники. Актриса дополнила это украиское блюдо "каплей" экзотики, добавив бананы и кокосовую пасту.

Так, для сырников от Сумской, понадобятся: пачка творога, яйцо, банан, немного стевии, ложка муки.

"Оладьи жарить на кокосовом масле и сверху добавить немного кокосовой пасты", - уточнила Ольга.

Актриса, как известно, любит куховарить. Частенько в ее микроблоге можно встретить различные рецепты. Сумская радует мужа, тоже актера, Виталия Борисюка и дочь Анну украинской кухней, в которую, порой, привносит что-то свое.

Так, на днях звезда поделилась рецептом густого тыквенного супа. Для этого нужно сначала пожарить на оливковом масле прямо в кастрюле порезанную луковицу, зубчик чеснока и тертую морковь. Добавить затем порезанную тыкву сладких сортов и залить кипятком. Далее взбить блендером, посолить и украсить тертым пармезаном и тыквенными семечками.

"Подавать к столу с сухариками и никаких сливок!", - предупредила Сумская.

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