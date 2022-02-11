Як передає Politeka.net, Христина Соловій є популярною українською артисткою. Варто відзначити, що вона також прославилася як фаворитка Святослава Вакарчука на проекті "Голос країни", після якого, він взявся її продюсувати.
На своїй сторінці в Instagram артистка вирішила поспілкуватися з шанувальниками та відповісти на найцікавіші питання. Соловій показала, з ким прокидається в ліжку і відповіла, як звуть її улюбленців і скільки їх у неї.
"Кіко живе зі мною в Києві. Ще у мене є Міцукі, Бутон і Кутасик у Львові", - відповіла Христина Соловій.
Нагадаємо, що артистка родом зі Львова. Однак, після того, як її кар'єра з успіхом почала розвиватися, їй довелося переїхати до Києва.
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Також, Соловій заінтригувала заявою про свій сольний великий український тур.
"Великий тур буде обов'язково. Сподіваюся, що вже навесні", - заявила артистка і розбавила відповідь своїм фото з концерту.
Також, співачка поскаржилася шанувальникам, що їй не вистачає самоорганізації. Однак, не дивлячись на це, її надихає підтримка фанатів, і вона намагається робити все більше.
Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій повернулася зі Шрі-Ланки, звідки поділилася безліччю фото розкішного відпочинку. Також, вона відсвяткувала там свій День народження, їй виповнилося 29 років.
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