Колишня солістка "НеАнгели", співачка Вікторія Смеюха, яка нещодавно відпочивала на Мальдівах, продовжує вражати образами після концертів.

Як передає Politeka.net, Вікторія Смеюха є популярною виконавицею, що почала сольну кар'єру після розпаду групи "НеАнгели". Вікторія приступила до роботи над своїми майбутніми композиціями і продовжує інтригувати оновленими образами на концертах.

Після чергового виступу з виконавицею встигли поспілкуватися багато шанувальників. Серед них був і один з учасників другого сезону "Холостячки" зі Златой Огневич. Так, Плахотнюк Олег не зміг стримати емоцій з приводу зустрічі з артисткою, за творчістю якої стежить ще з 2007 року.

«Я відповідально заявляю, що є фанатом Вікі Смеюхи з 2007 року. Перший концерт в 2007 році був в Одесі (Ібіца). Ми навіть якось бачилися на Чемпіонаті Європи з футболу в 2012 році. Коротше, розгубився я пристойно " - розповів чоловік під кадрами.

Також Смеюха у нових сторіс Instagram співачка блиснула ідеальною фігурою в мокрій чорній сукні, згадуючи свій відпочинок на Мальдівах.

Демонструючи мокрі принади, Вікторія Смеюха вирішила розкрити секрет успіху у чоловіків.

"Протягом життя Мені часто робили компліменти з приводу моєї посмішки се * * уального голосу. А також я вважаю, що у мене приваблива фігура", - написала співачка.

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