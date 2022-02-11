Ведучий шоу "Орел і Решка" разом зі знімальною групою потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Мозамбіку.

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на Новий канал, автобус в Мозамбіку, в якому їхав напарник Мішель Андраде Кирило Макашов і знімальна група шоу "Орел і решка" потрапив у ДТП. Виявилося, що у автобуса відмовили гальма, коли він їхав по схилу, тому водій вирішив таранити стоять машини, щоб зупинити свій транспорт.

За словами Кирила Макашова, який стояв біля дверей, він спочатку взагалі не зрозумів, що сталося, і ледь не випав з транспортного засобу на ходу, адже двері різко і несподівано відчинилися. Потім в автобусі почався шум і стало зрозуміло, що щось не так.

"Ми зрозуміли, що просто летимо по центральному проспекту Мапуту, який йде під ухил – тобто, автобус не зупиняється, а набирає швидкість", - згадав Кирило.

За його словами, водій почав таранити попадаються на шляху машини, щоб хоч якось зупинити автобус з людьми. В результаті аварії потрадали багато машин, а п'ять людей були відправлені в лікарню. "П'ятеро людей потрапили в лікарню, сім машин були протаранені", - згадав Макашов.

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