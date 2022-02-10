Як передає Politeka.net, Лілія Яма є дружиною популярного хореографа і судді "Танців з зірками" Влада Ями. У них є син - Леон, з яким вони часто подорожують по різних країнах. На своїй сторінці в Instagram дружина хореографа опублікувала нові Сторіз, де показала себе без фільтрів і макіяжу і пояснила чому.
"Без фільтрів і макіяжу. Чому? Тому що засмаглі, красиві та після процедури "GydroFashion". Обожнюю цю процедуру, вона була нам просто необхідна після численних перельотів і сильного сонця. Тепер шкіра чиста і насичена. Ти блищиш і я блищу", - розповіла Лілія Яма.
"Це було блискуче! І пуховик у тебе гарний", - прокоментував Влад Яма.
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Нагадаємо, що тільки недавно сімейство хореографа повернулося з тривалої подорожі по Америці. Також, вони були в круїзі на лайнері, на якому відвідали кілька країн.
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