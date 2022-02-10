Жена известного хореографа и судьи "Танців з зірками" Влада Ямы - Лилия показала, как выглядит в повседневной жизни без фильтров и макияжа.

Как передает Politeka.net, Лилия Яма является женой популярного хореографа и судьи "Танців з зірками" Влада Ямы. У них есть сын - Леон, с которым они часто путешествуют по разным странам. На своей странице в Инстаграм жена хореографа опубликовала новые Сториз, где показала себя без фильтров и макияжа и объяснила почему.

"Без фильтров и макияжа. Почему? Потому что загоревшие, красивые и после процедуры "GydroFashion". Обожаю эту процедуру, она была нам просто необходима после многочисленных перелетов и сильного солнца. Теперь кожа чистая и напитанная. Ты блестишь и я блещу", - рассказала Лилия Яма.

"Это было блестяще! И пуховик у тебя красивый", — прокомментировал Влад Яма.

Напомним, что только недавно семейство хореографа вернулось из длительного путешествия по Америке. Также, они были в круизе на лайнере, на котором посетили несколько стран.

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