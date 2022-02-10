Як передає Politeka.net, Настя Каменських є популярною виконавицею, яка часто розповідає про себе різні особисті дрібниці в Instagram. Весілля Насті і Потапа поставило дуже багато питань серед шанувальників, адже вони приховували свої стосунки аж до дня церемонії.

Тоді кадри з дівич-вечора, весілля і Відео зі святкування сполошило всю аудиторію. Тільки через час Каменських поступово розповідає про минуле. Цього разу вона вирішила заговорити про весільні сукні.

"Дівчатка, ви давно мене просили розповісти, як я вибирала своє весільне плаття і я з радістю готова поділитися з вами, як знайти те саме" своє "плаття😘 усіма серкетиками ділюся в своєму новому влозі на YouTube❤️ а скільки ви приміряли суконь, перш ніж вибрати "те саме"? Діліться в коментарях☺️ " - пише Каменських.

У мережі обговорили: "в сенсі . Це вже не дуже актуально, весілля вже була і навіть не в минулому році; Настя виходить заміж? 😮 ; Примірка була з 6 штук.. одне з них і купила в той же день з першої примірки😅 🙈;🙌. Приміряла 4 шт і вирішила шити на замовлення😂; Ой, я вибирала серед 15 суконь і врешті-решт вибрала своє😍; красуня 😍 я теж так можу🔥 🔥; це дуже красиво і мило ❤ ️ви найкрасивіша пара з Льошею❤️».

Також Каменських викладає в Instagram і Тік-струм безліч роликів, які не несуть ніякого смислового навантаження.

У них Каменських просто дурить, показує нові вбрання і танцює під популярну музику. Причому далеко не завжди на подібний контент в мережі реагують позитивно. Як правило, в останні дні зірку почали висміювати за одноманітність.

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