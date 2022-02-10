Як повідомляє Politeka.net, 19-річний переможець "Голосу країни" і молодий батько Роман Сасанчин оголосив про своє бажання продати квартиру в Києві, яку виграв на проекті. У своєму Instagram артист повідомив, що вже зв'язався з ріелторами і шукає покупців цієї нерухомості.

Раніше Роман і його дружина Іванка розповідали шанувальникам, що поки не можуть переїхати в виграну квартиру через те, що там немає ремонту і жити в ній неможливо, особливо з маленькою дитиною. Тепер же Роман вирішив продати нерухомість і придбати квартиру поменше.

"Ви багато чули в моїх інтерв'ю, що я хочу туди переїхати і т. д! Але, добре, роздумавши я все ж вирішив її продати для того, щоб реалізувати ще одну свою мрію, про яку я скоро вам розповім. І купити меншу за розмірами квартиру!", - написавши Сасанчин у своєму пості.

Рішення про продаж виграної квартири викликало бурхливе обговорення в коментарях: "Не кожному випадає такий шанс з квартирою, жити у власному житлі ще в Києві", "Роман, це буде велика помилка", "Продати найлегше. Звичайно, ваша справа, але це дивно", "Я не хейтер, але це велика помилка! У наш час не вигідно продавати квартиру і купувати іншу", "Боже, я думала, що людина, яка виграла "Голос країни", здатна без проблем зробити ремонт в квартирі. Якось сумно так це все!".

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