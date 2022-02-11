Як повідомляє Politeka.net, дружина 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка поділилася своєю думкою щодо життя з батьками чоловіка. У своїх Instagram-сторіс дівчина відповіла на питання фоловерів, і серед іншого у неї поцікавилася, хотіла б вона жити з батьками свого коханого Роман, і щоб вони допомагали з новонародженою донькою.
Так, Іванка записала сторіс, в якій розповіла, що вони самі впораються. "О, ні, жити з батьками це не "ок". Реально не "ок". Ми сім'я, тому ми впораємося самі. А батьки приїдуть, потішатися і поїдуть", - висловила свою думку Іванка.
Зазначимо, що раніше стало відомо про рішення Романа Сасанчина продати квартиру, яку він виграв за перемогу на "Голосі країни". Хлопець оголосив у соцмережі, що вирішив продати ту квартиру в Києві, і купити нову, але поменше, і теж в столиці. Багато шанувальників називали це рішення співака помилкою.
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Нагадавши, Дружина переможця " Голосу країни "Сасанчина осідлала 19-річного чоловіка посеред вулиці:"багато питань".
Як повідомляла Politeka, У дружини 19-річного Романа Сасанчина нові труднощі після кесаревого розтину: "Пропало...".
Також Politeka писала, що Переможець " Голосу країни "Сасанчин познайомив свою дочку з батьками:"теплий момент".