Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес в білій сукні показала, чому їй повинні заздрити молоді дівчата.

Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес у білій сукні з мереживами з'явилася на заході з нагоди прем'єри романтичної комедії. Її Лопес відвідала разом з коханим, проте саме її квітучий і яскравий зовнішній вигляд привернув найбільше уваги.

Так, Дженніфер вибрала дизайнерської плаття з вишивкою і мереживами, яке більше схоже на весільне, ніж на звичайний вечірнє вбрання. Причому артистка вирішила доповнити образ маленькими туфлями на шпильці і срібним клатчем.

"Голлівудська прем'єра MarryMeMovie 🤍 💒 💍 нарешті п'ятниця в кінотеатрах" - пише задоволена Лопес.

У мережі обговорили вигляд 52-річної Лопес:

"Приголомшливо 🔥❤️; рахуємо дні💍 🤍; люблю Люблю люблю! 🤍 ; Вау 🤍; крім приголомшливого, є і хороший вигляд; 👏 🏽 не можу дочекатися, щоб побачити цей фільм!; Дивний спосіб зробити пропозицію, але ми приймаємо 💍Ніхто не звернув уваги на шкіру😥😩; Яка ти красива😍🔥; Яка ти красива🔥👏; Моя дівчинка😍; Que hermosa 👏🏼👏; така красива 💖».

Як відомо Джей Ло багато працює над тим, щоб так чудово виглядати в її віці. І це не тільки виснажливі тренування в спортзалах, а й правильні дієти, а також відвідування косметологів та інших фахівців. З огляду на це, голлівудська зірка "вибісила" багатьох француженок.

На їхню думку, вибрати Лопес амбассадром зрілої краси, самогубство для журналу, адже цінності і підходи з Голлівуду не мають нічого спільного з дівчатами з Монмартру, Провансу і т. д.

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