Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес в белом платье с кружевами появилась на мероприятии по случаю премьеры романтичной комедии. Ее Лопес посетила вместе с возлюбленным, однако именно ее цветущий и яркий внешний вид привлек больше всего внимания.
Так, Дженнифер выбрала дизайнерской платье с вышивкой и кружевами, которое больше похоже на свадебное, чем на обычный вечерний наряд. Причем артистка решила дополнить образ маленькими туфлями на шпильке и серебряным клатчем.
«Голливудская премьера MarryMeMovie 🤍💒💍 Наконец-то пятница в кинотеатрах» - пишет довольная Лопес.
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«Потрясающе 🔥❤️; Считаем дни 💍🤍; Люблю люблю люблю! 🤍; Вау 🤍; Помимо потрясающего, есть и хороший вид; 👏🏽 Не могу дождаться, чтобы увидеть этот фильм!; Странный способ сделать предложение, но мы принимаем 💍Никто не обратил внимания на кожу😥😩; Какая ты красивая😍🔥; Какая ты красивая🔥👏; Моя девочка😍; Que hermosa 👏🏼👏; такая красивая 💖».
Как известно Джей Ло много работает над тем, чтобы так восхитительно выглядеть в ее возрасте. И это не только изнурительные тренировки в спортзалах, но и правильные диеты, а также посещения косметологов и прочих специалистов. Учитывая это, голливудская звезда "выбесила" многих француженок.
По их мнению, выбрать Лопес амбассадром зрелой красоты, самоубийство для журнала, ведь ценности и подходы из Голливуда не имеют ничего общего с девушками из Монмартра, Прованса и т.д.
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